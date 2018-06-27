Россия и США договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В воскресенье австрийская газета Kronen Zeitung сообщила, что в Вене прошла встреча российских и американских дипломатов. По информации издания, представители двух стран обсуждали возможность проведения переговоров глав государств.

Стороны условились, что встреча президентов состоится в австрийской столице 15 июля, написало австрийское издание.

На прошлой неделе Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с Владимиром Путиным в июле. Эту информацию подтвердил глава Госдепа Майк Помпео.

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