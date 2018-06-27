Президент РФ Владимир Путин и советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон на встрече в Кремле отметили необходимость обсудить вопросы улучшения отношений двух стран.

В начале беседы господин Путин констатировал, что «российско-американские отношения находятся не в самой лучшей форме». По его словам, «это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих США». «Россия никогда не стремилась к конфронтации, надеюсь, мы с вами сможем сегодня поговорить о том, что могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства, уважения»,— цитирует Путина «РИА Новости».

Джон Болтон заявил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным возможность улучшения отношений между двумя странами. «Даже ранее, когда у нас были серьезные разногласия, наши лидеры, наши советники встречались, и это было важно и стало залогом обеспечения стабильности в мире. Господин Трамп привержен достижению этих целей»,— сказал он.

На встрече присутствуют министр обороны Серегей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Болтон приехал в Москву сегодня и уже провел закрытые переговоры с господином Лавровым. Главная задача Джона Болтона — подготовить саммит Владимира Путина и Дональда Трампа.

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