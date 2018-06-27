В турецком городе Анталье у себя дома найден мертвым 64-летний азербайджанец Меджид Нухиев.

Покойный был обнаружен повешенным на электрическом шнуре в шкафу.

М.Нухиев жил в этом доме с февраля текущего года. Накануне владелец дома, обеспокоенный тем, что его квартиросъемщик не отвечает на звонки, позвонил в полицию.

Установлено, что смерть наступила 5-6 дней назад. Тело передано в экспертизу, прокуратура приступила к разбирательству.

М.Нухиев, занимавшийся торговлей апельсинами, ранее возглавлял азербайджанскую диаспору в украинском городе Львове.

Minval.az