Поклонники мультсериала «Симпсоны» нашли в одной из серий предсказание о том, чем закончится чемпионат мира по футболу в России. Об этом в среду, 27 июня, сообщает NME.

Фанаты вспомнили пятый эпизод девятого сезона шоу, в котором на чемпионате по футболу в Спрингфилде предстоит «определить раз и навсегда, какая нация величайшая в мире». По сюжету, в финал выходят Мексика и Португалия. Как отмечают зрители, эти страны действительно показали себя с сильной стороны на соревновании в России, поэтому есть шанс, что предсказание сбудется.

Minval.az