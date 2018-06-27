Вы что готовитесь к войне? С таким вопросом во время выступления в Парламентской ассамблее СЕ 27 июня обратилась к азербайджанским коллегам вице-спикер парламента Армении, руководитель армянской делегации в ПАСЕ Арпине Ованнисян.

Далее Ованнисян важно заявила, что «действия Армении показывают, что для нас первоочередной задачей является решение карабахского вопроса мирным путем».

«А вас я попросила бы объяснить Ассамблее, почему Баку в эти дни вновь скапливает оружие и боеприпасы на границе? Вы что готовитесь к войне? Не надейтесь на наши внутренние политические противоречия. Мы поддерживаем наши власти во всех вопросах, направленных на укрепление национального единения, безопасности, идентичности, достоинства, демократии и верховенства закона», — резюмировала она.

Minval.az