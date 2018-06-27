Учёные из Университета Маршалла нашли специфический фермент, который влияет на процесс старения. Об этом говорится в статье на сайте EurekAlert.

Как отмечается, специалисты выяснили, что вещество, имеющее название натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза, активно принимает участие в цикле генерации активных форм кислорода, тем самым продлевая молодость организма.

Чтобы убедиться в этом, исследователи провели эксперименты на мышах. На протяжении одного года грызунам давали еду с высоким содержанием жиров и углеводов. В результате так называемая диета приводит к появлению выраженных признаков старения. Это связано с тем, что в организме синтезируется огромное количество кислородных радикалов, которые вызывают окисление и гибель клеток.

У мышей, которые получали часть фермента, эти процессы замедлились. Учёные также протестировали ферменты на соединительной ткани человека. Результаты были идентичными.

Учёные подчеркнули, что в результате клинических испытаний фермент может стать основой антивозрастной терапии, так называемым эликсиром жизни.

Minval.az