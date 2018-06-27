Житель Великобритании Эндрю Уордл (Andrew Wardle), родившийся без пениса, приобрел бионический орган и готовится к первому в своей жизни половому контакту. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летний мужчина успешно прошел финальную стадию внедрения импланта, стоящего 50 тысяч фунтов стерлингов, и получил одобрение от специалистов на первый сексуальный контакт. В качестве тестовой проверки мужчина испытает 10-дневную эрекцию.

Уордла предупредили, что он должен выждать около шести недель, прежде чем впервые заняться сексом со своей девушкой, отношения с которой длятся уже много лет.

Отсутствующий орган воссоздали при помощи кожного покрова, мышц и нервных окончаний, взятых из левой руки, а часть необходимого материала была позаимствована из ноги. Кроме того, орган оснащен специальным насосом, и эрекция достигается по нажатию кнопки.

Уордл признается, что рад новообретенному органу и чувствует, что его ждет абсолютно новая жизнь. «Я прекрасно понимаю, что теперь я полуробот. Зато я смогу быть на высоте, даже когда буду пьян», — похвастался британец.

Уордл родился с экстрофией мочевого пузыря. У него присутствует одно яичко, но нет пениса. Подобное встречается единожды в 20 миллионах случаев.

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