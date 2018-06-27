Суд в штате Калифорния вынес постановление, согласно которому американская пограничная служба должна в течение 30 дней воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями, сообщает «Интерфакс».

В решении суда отмечается, что дети в возрасте до пяти лет должны быть воссоединены с родителями в течение 14 дней.

Кроме того, суд обязал власти США в течение 14 дней обеспечить возможность телефонных разговоров между детьми и их родителями.

За последние несколько недель более 2 тыс. детей оказались разлучены с родителями на границе и были отправлены в пункты временного размещения на территории США. В США и за их пределами поднялась волна критики политики «нулевой терпимости» в отношении нелегальных иммигрантов.

20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, которым предусмотрено прекращение практики разделения семей нелегальных иммигрантов, которые прибывают в страну.

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