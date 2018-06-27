Сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Исландии в третьем матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как пишет RT, встреча завершилась со счётом 2:1.

Первый гол забил хорват Милан Бадель на 53-й минуте. Исландцы ответили точным ударом Гилфи Тора Сигурдссона с одиннадцатиметровой отметки (76-я минута). Победу подопечным Златко Далича принёс мяч Ивана Перишича на 90-й минуте.

Сборная Хорватии заняла первое место в группе D. В 1/8 финала Мундиаля она сыграет с Данией.

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