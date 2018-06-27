Том Круз удивил и обрадовал своих фанатов, объявив, что будут сняты еще как минимум два, а может быть, и три фильма франшизы «Миссия невыполнима»: при том, что в этом году на экраны выходит уже шестая часть киносериала — «Миссия невыполнима: Последствия»!

Как заявил Круз, он видит перспективы в развитии характера его героя в «Миссии..» — Итана Ханта. «У меня есть немало идей о следующей части его приключений. Но я пока не готов обсуждать, что конкретно я задумал. Могу только пообещать, что вы непременно увидите эти фильмы!» — сообщил Круз, слова которого приводят российские СМИ.

Правда, режиссер нового кино Кристофер Маккуэрри не уверен, готов ли он снимать новые фильмы франшизы. Дело в том, что до него каждую часть «Миссии…» снимал новый режиссер. Так было задумано, чтобы франшиза не теряла своей новизны и свежести. Кристофер стал первым режиссером, создавшим два фильма «Миссии…», и ему пришлось проявить немалую изобретательность, чтобы снять два непохожих кино. Теперь Маккуэрри не уверен, сможет ли он повторить это снова.

Том Круз был вынужден признаться, что ему приходится на съемках франшизы непросто, причем чем дальше, тем больше. Ведь ему уже исполнилось 55 лет, а в «Миссии…» он практически все трюки, включая самые сложные, выполняет сам. Травмы преследуют его все чаще. К примеру, прошлым летом он получил при исполнении очередного трюка сложный перелом ноги, из-за которого съемки пришлось приостановить почти на два месяца.

Minval.az