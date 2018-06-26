Ереванская газета «Грапарак» пишет, что противоречие премьерских -президентских институтов в Армении обусловлено не только внешнеполитическими проблемами.

Издание напоминает, что в эти дни Армен Саркисян находился в большом международном турне: провел свой день рождения в родной Британии, где также планировались встречи с королевской семьей.

«Побывает во Франции, затем отправится в США. Мы поинтересовались у его ближнего окружения относительно цели этих поездок.

«Исконная цель – привлечь инвестиции в Армении, в скором времени предстоит саммит Франкофонии, вопросы, связанные с этим также входят в повестку»,- сказали нам.

Кстати, согласно нашей информации, в ближайшее время Саркисян отправится также в Россию.

По некоторым данным, Ильхам Алиев и Армен Саркисян имели возможность общаться в прошлом.

«Не стоит исключать того, что И.Алиев наверняка дал понять России, что готов вести переговоры с А. Саркисяном, против чего возможно страны-сопредседатели также не будут возражать»,- сказал наш источник», — пишет газета.

Minval.az