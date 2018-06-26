Карабахский конфликт должен быть решен на основе международного права.

Как передает Sputnik Армения, об этом говорится в докладе «Роль ЕС в противостоянии объемам безопасности в странах Восточного партнерства». Сегодня этот доклад приняла комиссия по политическим вопросам парламентской ассамблеи Евронест.

Соответствующую запись на своей странице в Facebook оставил руководитель делегации Армении в ассамблее Евронест Армен Ашотян.

Ассамблея Евронест объединяет депутатов стран Евросоюза и Восточного партнерства.

В докладе подчеркивается, что конфликт нужно урегулировать на основе международного права и принципов сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 2009 года.

Депутаты призывают стороны конфликта сосредоточиться на переговорах, разработать программу действий, сохранять режим прекращения огня и проводить мероприятия по укреплению взаимного доверия.

Minval.az