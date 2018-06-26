Накануне голосования в Кнессете правящая коалиция решила не поддерживать законопроект МЕРЕЦ о признании армянской резни 2015 года «геноцидом». Назначенное на вторник голосование отменено, Тамар Зандберг отозвала законопроект.

Как передает israelinfo, партия МЕРЕЦ добивается признания т.н. «геноцида армян» и ежегодно вносит законопроекты на эту тему с 1989 года. Во время каждого дипломатического кризиса с Турцией идею начинают активно поддерживать депутаты от других партий. Так было и в мае этого года: когда Эрдоган, в ответ на события в Газе, отозвал посла из Тель-Авива и выдворил израильских дипломатов из Анкары, депутаты Ицик Шмули и Амир Охана немедленно подали собственный законопроект о признании «геноцида армян».

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн поддержал законопроект и пристыдил депутатов, связывающих его с кризисом в отношениях с Турцией. «Только подумайте, что бы мы чувствовали, если бы реакции на Холокост зависели от дипломатических соображений: стоит признавать или нет? Мы бы кричали, что это аморально», — заявил Эдельштейн.

По просьбе МИД Израиля голосование по законопроекту было отложено до завершения выборов в Турции (дипломаты считали, что обсуждение темы в израильском Кнессете поможет Эрдогану победить), и 11 июня Эдельштейн по договоренности с Зандберг назначил дату — 25 июня. Лишь поздно вечером накануне назначенной даты правящая коалиция объявила, что не поддержит законопроект МЕРЕЦ и внесет свой «альтернативный» вариант. По информации Ynet, в законопроекте коалиции армянская резня будет названа «трагедией», но не «геноцидом».

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