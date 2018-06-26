Сборная Португалии не смогла обыграть Иран в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Игра завершилась со счетом 1:1, сообщает «Советский спорт».

Единственный мяч у португальцев забил вингер турецкого «Бешикташа» Рикарду Куарежма на 45-й минуте игры. Однако на 93-й минуте встречи Карим Ансарифард с пенальти сравнял счет.

На 53-й минуте нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду не смог реализовать удар с 11-метровой отметки.

Сборная Португалии заняла в группе второе место и встретится в плей-офф с Уругваем.





Minval.az