Нагорно-карабахский конфликт не может быть решен с помощью силовых методов.

Как передает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямой трансляции в понедельник вечером в Facebook.

«Армения никогда не начнет войну, и все это понимают, но мы всегда должны быть готовы к этому сценарию», — отметил премьер-министр.

Отвечая на вопрос о ситуации на границе т.н. «Арцаха» (самоназвание Нагорного Карабаха — кавычки наши — прим.ред), Пашинян сказал, что «в последний период среднее количество выстрелов было беспрецедентно низким». «То есть по среднестатистическим данным, после моего избрания, беспрецедентно низкий уровень (нарушений режима прекращения огня) Тем не менее, к сожалению, у нас есть потери. На передовой определенные скопления азербайджанских войск. Временами они возрастают, временами снижаются».

Minval.az