Как стало известно, бывшая жена Сильвестра Сталлоне, актриса Бриджит Нильсен, родила ребенка в 54 года. Роды состоялись в Лос-Анджелесе, и мама, и ее маленькая дочка чувствуют себя прекрасно. Бриджит уже успела сообщить, что она назвала свою малышку Фридой. «Мы с мужем чрезвычайно рады тому, в нашей жизни появилась маленькая дочка!» — заявила Нильсен, слова которой приводит издание 7Дней.

О том, что Нильсен беременна, стало известно всего три недели назад. Тогда она объявила, что уже совсем скоро родит ребенка от своего супруга, итальянского продюсера Маттиа Десси, свадьбу с которым она сыграла в 2006 году. Бриджит потрясла поклонников, разместив в Сети свое фото с уже огромным животом и подписала его: «В моей семье скоро случится пополнение. Счастливое время, позитивные вибрации!»

Нильсен — мама со стажем: маленькая Фрида стала ее уже пятым ребенком! Кроме малышки, у Бриджит есть еще четверо уже взрослых сыновей — 34-летний Джулиан, 28-летний Киллиан, 25-летний Дуглас и 23-летний Рауль.

Между прочим, далеко не все фанаты актрисы одобрили ее решение родить ребенка в таком уже далеко не юном возрасте. «Никто не имеет права принимать за вас решения и указывать что и когда делать. И только вы сами в ответе за свой выбор и за свое счастье!» — так Бриджит отреагировала на критику.

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