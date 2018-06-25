Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах может завершить выступления за национальную команду после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает CNN со ссылкой на близкий к игроку источник.

По его информации, египтянин недоволен тем, насколько широко СМИ освещали его встречу с Кадыровым. По мнению Салаха, его использовали в политических целях. Уход из сборной игрок рассматривает в качестве варианта решения проблемы.

23 июня Кадыров присвоил египтянину звание почетного гражданина Чеченской Республики. Глава региона сделал это на торжественном ужине в честь сборной Египта.

Салах не принял участие в первом матче египтян против команды Уругвая, который завершился победой южноамериканцев со счетом 1:0. 19 июня форвард вышел на поле против сборной России и отметился реализованным пенальти. Египтяне проигралироссиянам со счетом 1:3 и лишились шансов на выход в 1/8 чемпионата мира.

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