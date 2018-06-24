Российский ученый-востоковед, профессор Евгений Сатановский высказался по поводу применении Россией своих войск, расположенных в захваченном Крыму, против НАТО в случае каких-либо действий Североатлантического альянса в Черном море.

Об этом, как пишет «Апостроф», он заявил в эфире передачи путинского пропагандиста Владимира Соловьева.

По поводу российского вооружения в захваченном Крыму профессор отметил, что «там стоит все то, чтобы отправить на дно морское все то, что туда из блока НАТО зайдет и начнет вести себя неконвенционально», — сказал Сатановский.

При этом он считает, что военный конфликт между НАТО и РФ сейчас невозможен, так как Россия обладает высокоточным оружием.

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