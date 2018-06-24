Интервью грузинского певца и киноактера Вахтанга Кикабидзе, в котором он рассказывал о своей радости по поводу исчезновения с политической карты мира Советского Союза, привело к атаке на него со стороны целого ряда российских шовинистов. Такое мнение в колонке для «Радіо Свобода» выразил политический обозреватель Виталий Портников.

«Отличились» и парламентарий-пропагандист Алексей Пушков, и певец Юрий Антонов, и сатирик Евгений Петросян, и просто обычные пользователи социальных сетей. Каждый из них напоминает певцу, как много он получил от СССР, и как аморально радоваться исчезновению этого государства. Между тем, Кикабидзе не сказал ничего удивительного, даже ничего нового. На момент исчезновения Советского Союза его родная Грузия уже несколько лет подряд боролась за свою независимость от умирающей империи», – написал Портников.

Он напомнил, что на первых свободных парламентских выборах в Грузии победили сторонники независимости страны, а «Москва начала против нее «гибридную войну», использовав сепаратистские тенденции в Абхазии и Южной Осетии».

«И даже если не вспоминать историю Советского Союза – страны, оккупировавшей независимую демократическую Грузию, уничтожившей ее интеллигенцию, превратившей в маргинальную провинцию, – что мог чувствовать любой грузин в момент, когда государство, которое вело «гибридную войну» против его Родины, наконец, умерло?» – продолжил Портников.

По его словам, надежды на демократическую Россию в то время были очень большими.

«И Грузия, кстати, не разваливала Советский Союз. Она, как страны Балтии или Украина, хотела только независимости от Советского Союза. Советский Союз развалила Россия. Ее лидеры говорили, что все остальные республики паразитируют на российских ресурсах. Ее граждане проголосовали на выборах президента за [первого президента России] Бориса Ельцина, а не за кого-то из сторонников президента СССР Михаила Горбачева. И именно Ельцин отказался подписывать Союзный договор с теми, кто этого желал в 1991 году. Те люди, которые сегодня травят Кикабидзе, тогда в основном были сторонниками отказа от СССР и создания независимой России. В российских СМИ тогда писали о ее возрождении – и это был главный результат исчезновения СССР», – написал журналист.

Он добавил, что «можно, конечно, объяснить критику российскими шовинистами Кикабидзе тем, что они приспосабливаются к власти».

«К [президенту России Владимиру] Путину, который считает исчезновение СССР «крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века». Но все выглядит еще более печально. Возрождения России, на которое надеялись русские в конце ХХ века, просто не произошло. После нескольких лет ожиданий началась эпоха нового авторитаризма, а все возможности страны привязаны к одному-единственному фактору – ценам на нефть. В такой ситуации прошлое – единственное, что остается. А тот, кто рассказывает об этом прошлом хотя бы часть правды, – враг. Даже если это и популярный актер, с творчеством которого связаны мифы этого прошлого», – считает Портников.

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