В столице России прошла премьера «Ночной смены», а главные роли в картине достались Владимиру Яглычу, Павелу Деревянко, Наталии Бордо, Эммину Агаларову и Елене Валюшкиной. Филипп Киркоров, который присутствовал на этом мероприятии, признался, что начал свою карьеру со стриптиза, как и герой комедии Марюса Вайсберга, сообщает ОА.

По сюжету картины, Макс потерял работу на заводе, поэтому согласился на предложение экс-одноклассницы поработать стриптизером. Естественно, он скрывает этот факт от супруги Ани и после продолжительной лжи и нелепых ситуаций полностью теряет ее доверие. Чтобы вернуть гармонию в семейных отношениях, он обращается за помощью к новым коллегам. Это приводит к веселому беспорядку и различным курьезам. По словам режиссера, его комедия о том, что «мечтать – это правильно», а это поможет развиваться любой личности.

Как отметил поп-король эстрады Филипп Киркоров, он совершенно не стесняется стриптиз-шоу. Артист признался, что принимал участие в такого рода деятельности во времена своей молодости в Польше. В начале 80-х он вынужден был зарабатывать деньги любыми способами. Но теперь, с высоты прожитых лет, он с удовольствием вспоминает свою веселую молодость. Как отметил Киркоров, его шоу «Я» — это и есть «духовный стриптиз».

Поп-король признался, что с удовольствием еще раз поработал бы с Марюсом Вайсбергом и снялся в его картине. Он сравнил режиссера с «Леонидом Гайдаем наших дней». Певец уважает самоиронию в фильмах Вайсберга, ведь именно благодаря этому качеству артист может держаться на плаву в шоу-бизнесе.

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