Вице-премьер и главы МВД Италии Маттео Сальвини в своём выступлении перед журналистами раскритиковал французского лидера Эмманюэля Макрона после его заявлений о проблеме с мигрантами на Апеннинах, передает ВВС.

Ранее Макрон сообщил, что «Италия не переживает миграционный кризис так, каким он был до прошлого года, а кто так говорит, лжёт».

По словам Сальвини, расходы на прибывающих мигрантов на Апеннинах уже составили более пяти миллиардов евро.

— Если для наглого президента Макрона это не проблема, мы приглашаем его прекратить оскорбления и показать великодушие фактами, открыв многие французские порты,— заявил политик.

Также Сальвини призвал Макрона «прекратить отказываться от женщин, детей и мужчин в Вентимилье» — приграничном городе, через который во Францию идёт поток мигрантов.

По словам вице-премьера, если Франция «собирается превратить Италию в лагерь беженцев для всей Европы, то она полностью ошибается».

Стоит отметить, что позицию Сальвини поддержал и второй вице-премьер страны Луиджи Ди Майо. Он подчеркнул, что в Италии «на самом деле существует чрезвычайная ситуация с миграцией и подпитывает её в том числе Франция».

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