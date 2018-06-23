Пентагон зафиксировал 20 случаев, когда против летчиков США во время тихоокеанских полетов были использованы лазеры. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в ведомстве.

По его словам, последний инцидент произошел две недели назад. В США заподозрили китайскую сторону в желании ослепить американских военнослужащих. Источники других СМИ в США не исключают, что за инцидентами стоит китайское правительство.

Отмечается, что представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан отверг подобные подозрения, назвав их «абсолютно беспочвенными и сфабрикованными».

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