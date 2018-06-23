Власти Аргентины попросили Россию депортировать четырех аргентинцев, которые участвовали в избиении хорватского болельщика в на стадионе Нижнем Новгороде 21 июня. Об этом написала в твиттере министр безопасности Патрисия Буллрич.

21 июня Аргентина проиграла Хорватии со счетом 3:0 на матче чемпионата мира в Нижнем Новгороде. Полиция сообщила, что существенных нарушений во время матча зафиксировано не было, пишет «Медуза».

На следующий день в интернете появилось видео, на котором, предположительно, запечатлена драка аргентинских и хорватских болельщиков на стадионе в Нижнем Новгороде; в какой-то момент аргентинцы бьют лежащего на земле болельщика Хорватии. Что стало причиной конфликта, из видео неясно.

Вечером 22 июня организаторы ЧМ-2018 сообщили, что на семерых граждан Аргентины были составлены административные протоколы. «Не исключено, что по итогам судебных решений в отношении данных граждан их паспорта болельщиков будут аннулированы», — заявили в оргкомитете.

Minval.az