Премьер-министр Греции Алексис Ципрас впервые надел галстук на публике, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что премьер, который принципиально не носит галстук даже на неофициальных мероприятиях, пообещал начать носить его, если Греция найдет решение по государственному долгу.

«Как видите, я в галстуке. Обязательства по пари надо выполнять<…> Сегодня исторический день. Мы выходим из меморандума с кредиторами», — заявил Ципрас, выступая перед депутатами партий, входящих в правящую коалицию.

По его словам, Греция снова стала «нормальной страной» и продолжит восстанавливать политический и экономический суверенитет.

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