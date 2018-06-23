Селена Гомес недолго страдала в одиночестве после того, как ее снова бросил Джастин Бибер. На днях итальянским репортерам удалось «подловить» ее в Риме в компании нового кавалера. Как пишет издание 7Дней, им оказался весьма импозантный 30-летний актер и продюсер Андреа Иерволино.

Певица и ее новый ухажер долго бродили вдвоем по улицам города, а когда устали, то продолжили свою прогулку на велорикше. Как оказалось, Селена и Андреа уже давно знают друг друга. Они познакомились в 2016-м, когда оба работали в рамках одного кинопроекта. Андреа был продюсером вестерна «И програли бой», а Селена сыграла в картине одну из ролей. Они сразу же произвели друг на друга сильное впечатление. Но Селена тогда сильно переживала из-за крушения первого «тура» ее романа с Бибером и была не в настроении заводить новый роман. Но теперь она решила не впадать в уныние и показать Джастину, что прекрасно может обойтись без него.

Между прочим, на свою маленькую месть — публичную демонстрацию нового бойфренда — Гомес подтолкнул сам Бибер. Дело в том, что последнюю пару недель он повсюду появляется с «преемницей» Селены — моделью Хэйли Болдуин, племянницей Алека Болдуина. Причем, если в то время, когда Джастин встречался с Селеной, он не слишком часто демонстрировал свои чувства к любимой на публике, то с Хэйли, он, похоже, просто позирует для папарацци. Во всяком случае, у репортеров не возникает проблем, с тем, чтобы заснять его целующимся и обнимающимся с новой подружкой в общественных местах.

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