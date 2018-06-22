«Сокращение доходов по ненефтяному сектору на 1 миллиард манатов в проекте закона «О внесении изменений в государственный бюджет на 2018 год» вызывает вопросы, так как мы выделяем значительные средства для развития ненефтяного сектора».

Как пишет АПА, об этом сказал депутат Вахид Ахмедов на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству. «Кроме того, в бюджете предусмотрено выделение 663 миллионов манатов на буровые работы для Государственной нефтяной компании. Я одного не понимаю: Как получается, что Азербайджан сам добывает газ, но и субсидирует «Азерэнержи»? Меня волнует и другой вопрос, связанный с прекращением реализуемого совместно с Всемирным банком проекта по сельским инвестициям».

Депутат Али Масимли отметил, что в госбюджете на строительство выделено более 5 миллиардов манатов. «Между тем, расходы, выделяемые на образование, человеческое развитие, маленькие. Более чем на 10% увеличены средства, выделяемые на погашение государственного долга. Я считаю, что есть необходимость в анализе кредитов, взятых под государственную гарантию. Кроме того, из государственного бюджета не должна выделяться помощь SOCAR. Лучше выделить помощь населению республики, повысить зарплаты».

Министр финансов Самир Шарифов, комментируя критику, сообщил, что Азербайджан не намерен отказываться от проекта по сельским инвестициям: «Проект по сельским инвестициям важен, и мы будем его продолжать. Просто мы намерены отказаться от кредита Всемирного банка и реализовывать его за счет внутренних средств. Правительство намерено проводить более сбалансированную кредитную политику. Этот проект, в основном, включает работы по строительству и благоустройству и он не требует ввоза какого-либо зарубежного оборудования и материалов, поэтому в валютных кредитах необходимости нет», — подчеркнул министр.

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