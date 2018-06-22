Актер Николай Костер-Вальдау в беседе с Variety рассказал, какая сцена среди всех семи сезонов фантастического сериала HBO «Игра престолов» показалась ему наиболее жестокой.

Костер-Вальдау, который играет брата королевы Серсеи Джейми Ланнистера, не смог посмотреть сцену с убийством ребенка. В пятом сезоне «Игры престолов» Станнис Баратеон позволяет жрице Мелисандре сжечь его дочь Ширин на костре ради победы в битве.

«Это было очень жестоко. Конечно, в ее смерти был смысл, я понимаю, почему так случилось. Но смотреть я не смог, даже читать было трудно», — признается актер. Также он нашел тяжелой для просмотра сцену, в которой 10-летнего ребенка кормят грудью. «Это было дико и со всех сторон неправильно», — поделился Костер-Вальдау.

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