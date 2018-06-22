Футболисты сборной Аргентины не хотят, чтобы нынешний главный тренер Хорхе Сампаоли руководил ими в заключительном матче группового этапа на чемпионате мира-2018, утверждает репортер America TV Себастьян Темпоне. Запись размещена в Twitter-аккаунте журналиста.

Как сообщает Темпоне, футболисты устроили собрание, где единогласно проголосовали за то, чтобы Сампаоли был отстранен от руководства командой в матче с нигерийцами. В своем следующем посте Темпоне утверждает, что возможной заменой 58-летнему специалисту станет Хорхе Бурручага, чемпион мира 1986 года.

21 июня сборная Аргентины проиграла хорватам со счетом 0:3. Поражение поставило под угрозу дальнейшее участие альбиселесте в турнире — для попадания в 1/8 южноамериканцам необходимо, чтобы нигерийцы до очной встречи набрали всего одно очко.

Заключительные матчи квартета D пройдут 26 июня.

Встреча Аргентины и Нигерии пройдет в Санкт-Петербурге.

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