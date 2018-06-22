21 июня глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов принял популярного артиста эстрады Эмина Агаларова. Во встрече также приняли участие руководитель Администрации Главы РА и Кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, министр культуры РА Юрий Аутлев.

«Мы рады встретиться с вами. Ваш талант широко известен по всей России и, конечно, за её пределами. Уверен, концертная программа, которую вы сегодня представляете жителям республики, найдет отклик у зрителя. В Адыгее много поклонников вашего творчества, которое очень популярно среди людей разного возраста. Вас здесь любят и всегда ждут с новыми концертами», — сказал Мурат Кумпилов.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества для реализации совместных творческих проектов.

В диалоге о творчестве Эмин Агаларов отметил, что эталоном артиста, путеводной звездой в жизни для него был и остается Муслим Магомаев. В свою очередь Глава РА отметил, что в Адыгее с большим почтением относятся к творчеству знаменитого Муслима Магомаева, чья мама Айшет Кинжалова родилась в ауле Шенджий Тахтамукайского района Адыгеи.

«Когда я записываю или выпускаю ту или иную песню или мне нужно принять важное творческое решение, я всегда задумываюсь, как поступил бы он. И решение сразу становится очевидным. Я очень рад, что в Республике Адыгея к нему такое трепетное отношение», — отметил Эмин Агаларов.

В завершение Глава Адыгеи вручил гостю награду. За большие заслуги в развитии культуры и искусства ему присвоено почетное звание «Заслуженный артист РА».

Эмин Агаларов поблагодарил Мурата Кумпилова за внимание и высокую оценку его творчества, а также выразил готовность поддержать интересные проекты в Адыгее.

Minval.az