Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике решение сената США о запрете на поставки в Турцию истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Как передает «Анадолу», по словам Эрдогана, данный шаг противоречит нормам международного права.

«Мы выплатили 800 миллионов долларов (за поставки F-35 – ред.). Кроме того, существуют международная этика и международное право. Не думаю, что это будет так, как они (сенат США — ред.) того желают, и верю, что господин Трамп предотвратит это (запрет на поставки F-35 – ред.)», — сказал Эрдоган в интервью телеканалам A Haber и ATV.

Турецкий лидер подчеркнул, что подобная позиция сената США не соответствует духу союзнических отношений между Анкарой и Вашингтоном. При этом он добавил, что Турция рассматривает альтернативные варианты приобретения аналогичных истребителей, если США не поставят ей F-35.

«Мы рассматриваем все альтернативы в связи с этим (решением сената США о запрете поставок F-35). Однако подобная ошибочная позиция США по отношению к Турции, которая является стратегическим союзником США по НАТО, стратегическим партнером США, может обернуться потерей для Соединенных Штатов», — сказал президент.

Также президент Турции сообщил о планах Анкары по производству собственных истребителей. По словам главы государства, в настоящее время ведутся работы в этом направлении.

Minval.az