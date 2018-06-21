В Азербайджане необходимо расширить сеть частных школ, повысив тем самым доступность ступеней высшего образования. Об этом в четверг сказал вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, выступая на отчетном мероприятии, посвященном деятельности минобразования за 2017 год.

«Образование – уникальная область. Не нужно ждать развития сферы образования только лишь от структур в этой сфере. Отношение общества к образованию должно измениться. Также есть необходимость в повышении внимания и заботы государства к образованию. Главной задачей, поставленной перед государством, является развитие образования», — цитирует его слова агенство Тренд.

Minval.az