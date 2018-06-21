Турция вводит заградительные пошлины на импорт почти двух десятков видов товаров из США — от автомобилей до солнцезащитных кремов, в ответ на пошлины Вашингтона на сталь и алюминий, сообщает Интерфакс.

Среди этих товаров уголь, бумага, миндаль и грецкие орехи, табак, рис, виски, автомобили, косметика, некоторые виды оборудования, нефтехимическая продукция.

Согласно документам, поданным Анкарой во Всемирную торговую организацию, Турция намерена получать за счет пошлин $267 млн в год, эта сумма эквивалентна той, на которую претендуют США за счет введения заградительных пошлин на турецкую сталь и алюминий.

Агентство отмечает, что Турция импортирует из США продукцию на сумму $1,8 млрд. Турция поставляет в США сталь и алюминий стоимостью $1,1 млрд.

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что «Турция привержена активным и разумным торговым отношениям с США на основе взаимности, но с пониманием, что эта ее честность не может быть односторонней».

В марте президент США Дональд Трамп объявил о введении 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной — на импорт алюминия. Об ответных мерах уже объявил Евросоюз: с 22 июня в странах ЕС будут действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.

Minval.az