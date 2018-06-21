Брак Риз Уизерспун «трещит по всем швам»: об этом рассказала репортеру авcтралийского издания New Woman одна из подруг актрисы, пишет издание 7Дней.

Слухи о том, что в браке 42-летней Риз не все благополучно, начали распространяться еще в феврале. Однако Риз, которая стала законной супругой Джима Тота уже 7 лет назад, не захотела сдаваться так просто. Как утверждает подруга актрисы, она принялась упорно работать над укреплением отношений с мужем. Однако впечатляющих результатов ей пока добиться не удалось.

Чтобы спасти свой брак, Риз решилась недавно отправиться с мужем вдвоем, без детей, на каникулы в Мексику. Вроде бы, это помогло, но как только они вернулись домой, их ссоры возобновились. Главный упрек, который выдвигает Риз её муж, состоит в том, что семья у нее далеко не на первом месте. В первую очередь Уизерспун сфокусирована на карьере. На втором месте у нее дети, на третьем — подруги, на которых она тоже не жалеет времени. И только оставшееся время достается ее мужу: Тота это чрезвычайно задевает.

Поэтому, когда стало известно, что в дополнение ко всем своим кинопроектам и съемкам в сериале «Маленькая большая ложь», Риз подписалась еще и на участие в съемках очередной части франшизы «Блондинка в законе», Тот возмутился. Впрочем, после долгих споров, Риз и Джиму все же удалось помириться. Но, как считает подруга Уизерспун, это всего лишь временное перемирие.

Конечно, брак могла бы спасти совместная забота о детях. Ведь Тот — прекрасный отец, о чем Риз говорила не раз. Но старшая, Ава уже выросла, ей исполнилось 18 лет, и она уже не нуждается в родительской опеке. Да и Дикону уже 14 лет, и он охотнее проводит время со своими ровесниками, чем с папой и мамой. Вся надежда теперь на малыша Теннеси, их единственного общего ребенка. Ему пока всего пять лет, и он — любимец и Риз, и ее мужа. Возможно любовь к сыну и мысль о том, что он в них нуждается, все же удержит их от расторжения брака.

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