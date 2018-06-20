Около 100 военнослужащих Вооруженных Сил Турецкой Республики прибыли с визитом в нашу страну для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана, сообщает сайт МО АР.
Около 100 военнослужащих Вооруженных Сил Турецкой Республики прибыли с визитом в нашу страну для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана, сообщает сайт МО АР.
Дата: 2018/06/20 20:17
Раздел: Новость
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