Около 100 военнослужащих Вооруженных Сил Турецкой Республики прибыли с визитом в нашу страну для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Вооруженных Сил Азербайджана, сообщает сайт МО АР.

Minval.az