Министр нефти Ирана Бижар Намдар Зангане заявил, что не будет принимать участие во встрече ОПЕК+ 23 июня, на которой рассмотрят вопрос временного увеличения добычи нефти, передает Reuters.

По словам Зангане, он улетает из Вены в пятницу, 22 июня, после встречи с представителями стран-членов ОПЕК и не останется для проведения переговоров с государствами, входящими в ОПЕК+.

Зангане также отметил, что на встрече ОПЕК вряд ли удастся прийти к соглашению, поскольку это не та организация, которой может присылать свои инструкции президент США Дональд Трамп, который ранее обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть. «ОПЕК — не часть министерства энергетики США» — сказал иранский министр.

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