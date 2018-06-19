37-летняя Зара Тиндолл, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 18 июня родила девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.

«Госпожа Тиндолл родила девочку 18 июня в родильном отделении в городе Страуд. Господин Тиндолл присутствовал на родах», — отмечается в сообщении в Twitter.

Отмечается, что новорождённая является седьмой правнучкой Елизаветы II и принца Филиппа.

Зара Тиндалл — дочь принцессы Анны и капитана Марка Филлипса. В 2012 году она стала обладательницей серебряной медали на состязаниях по конному спорту на Олимпийских играх в Лондоне.

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