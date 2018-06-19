Как сообщает иранское агентство Mehr со ссылкой на назначенного хуситами губернатора Ходейды, в бою за этот портовой город погиб заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов Исса Сайф аль-Мазруйи.

Согласно публикации, в ходе военных действий погибли 43 военнослужащих суннитской коалиции, в том числе – высокопоставленные офицеры из ОАЭ. В общей сложности потери йеменской армии и их союзников — 253 убитых и сотни раненых.

Отметим, что о визите генерал-майора аль-Марзауи в Йемен сообщали СМИ ОАЭ. Он прибыл в Йемен 16 июня, чтобы встретиться с военнослужащими, ведущими боевые действия на западе Йемена.

Minval.az