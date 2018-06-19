За период январь-май этого года в Азербайджан из Грузии импортировано 2 786 автомобилей.

Как сообщает АПА со ссылкой на отчет Национального Управления по статистке Грузии, число импортированных автомобилей выросло в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоимость импортированных автомобилей составляет 54 млн 099 тыс.долларов, что в 3.7 раз превышает аналогичный период.

В прошлом году за период январь-май в Азербайджан было импортировано 556 автомобилей стоимость 14 млн 406,5 долларов.

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