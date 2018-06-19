Днем 19 июня, подразделениями противовоздушной обороны ВВС Азербайджана был уничтожен тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) марки «X-55» вооруженных сил Армении, пытавшийся осуществить полеты над позициями подразделений Азербайджанской Армии на Физули-Ходжавендском направлении фронта, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

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Вооруженные силы Азербайджана сбили армянский беспилотник, сообщает «Спутник Армения».

«19 июня около 11:20 на линии соприкосновения в юго-восточном направлении во время осуществления приграничного наблюдения со стороны противника был сбит беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении карабахских сепаратистов.

Minval.az