Сенат США принял в понедельник свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35 из-за намерений купить российский зенитно-ракетный комплекс С-400, передает РИА Новости.

«Министр обороны представит соответствующим комитетам конгресса план по выведению правительства республики Турции из участия в программе F-35, включая ее индустриальный и военный аспекты», — сказано в проекте.

Кроме того, в тексте содержится запрет на передачу Турции права на истребители F-35.

Поводом для этого в том числе названо намерение Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, а также попытки расширить отношения с Россией, что, по мнению американских законодателей, подрывает безопасность НАТО.

Среди причин намерения отказать Турции в разработке истребителя названо также удержание американского гражданина Эндрю Брансона.

Этот проект оборонного бюджета — один из двух, которые сейчас находятся на рассмотрении американских законодателей. Второй проект инициирован нижней палатой и уже утвержден ею. Два законопроекта впоследствии будут сведены в один, который и будет вынесен на окончательное голосование.

В проекте нижней палаты поставки F-35 и других вооружений Турции увязаны с ее намерением закупить С-400.

Турция участвует в проекте наряду с еще восемью странами. Ее вклад в разработку должен был составить около 11 миллиардов долларов. Из них Анкара вложила в проект уже около 800 миллионов долларов. Взамен США должны были поставить 100 истребителей. Поставки должны были начаться в 2018 году.

Minval.az