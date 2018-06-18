В результате авиаудара на востоке Сирии погибли не менее 52 бойцов правительственной армии. Об этом сообщает находящийся в Лондоне Сирийский центр по мониторингу прав человека (SOHR), сообщает Deutsche Welle.

По сведениям источника, нападение на военных, поддерживающих сирийского президента Башара Асада, было совершено в Эль-Харра, юго-восточном районе города Абу-Кемаль, неподалеку от сирийско-иракской границы. Сообщается, что среди погибших — 30 иранских наемников.

В SOHR впоследствии уточнили, что среди иностранных бойцов погибли около 40 человек, это число может возрасти.

Кто стоит за бомбардировкой, неизвестно. Возглавляемая США международная коалиция отрицает причастность к атаке.

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