Как уже сообщалось ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook фотографию — на ней он запечатлён в кабине многофункционального российского истребителя Су-30СМ. В подписи к фото Пашинян указал, что находится в кабине одного из «лучших в мире истребителей».

Как пишет российское проармянское агентство «Регнум», тут сразу возник вопрос — откуда на авиабазе «Эребуни», где базируются истребители МиГ-29 (российская 3624-я авиабаза), взялся Су-30СМ? Принадлежит ли он российским Воздушно-космическим силами (ВКС) или был приобретён Арменией?

Согласно информации источника агентства в министерстве обороны Армении, Ереван ведёт переговоры с российской стороной о приобретении некоторого количества истребителей Су-30СМ, причём, как отмечает агентство, переговоры находятся «в достаточно продвинутой стадии». Подписание контакта, при удачном и гладком стечении обстоятельств, ожидается в течение ближайших 1−2 лет.

«Эта информация вполне соотносится со слухами об интересе к Су-30СМ, возникшими в 2016 году в армянских СМИ. Что касается истребителя Су-30СМ, который осматривал Никол Пашинян, то он принадлежит ВКС России и, вероятно, прибыл в составе группы машин как для проведения тренировочных полётов, так и для демонстрации возможностей армянским военным и руководству», — отмечает агентство.

Minval.az