Три страны — члена ОПЕК собираются наложить вето во время предстоящей встречи в Вене на предложение об увеличении объемов добычи нефти, которое поддерживают Саудовская Аравия и Россия. Об этом заявил представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили, сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, помимо Ирана, заблокировать предложение собираются Венесуэла и Ирак. «Три основателя ОПЕК намерены это прекратить, — приводит агентство слова Ардебили. — Если Саудовская Аравия и Россия хотят увеличить объемы добычи, для этого потребуется единогласие. Если эти два государства захотят действовать самостоятельно, — это станет нарушением соглашения о сотрудничестве».

7 июня агентство Reutersсо ссылкой на источники сообщило, что администрация США попросила Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти. Один из источников добавил, что разговор состоялся 7 мая, за день до того, как Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран в конце 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки от уровня октября 2016 года. Соглашение действует с начала 2017 года и уже дважды продлевалось, последний раз — до конца 2018 года. Сделка позволила поднять цены на нефть, падавшие в 2016 году ниже $30 за баррель, и сократить излишек мировых запасов нефти до среднего за пять лет уровня.

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