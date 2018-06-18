Компания Nissan решила заморозить проект совместной разработки с компаниями Daimler и Ford автомобиля на топливных элементах. Об этом сообщает Nhk World-Japan.

«Официальные представители компании Nissan заявили, что перспективы использования автомобилей на топливных элементах в ближайшее время представляются маловероятными», — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что автомобили на топливных элементах приводятся в движение благодаря энергии, вырабатываемой в процессе химической реакции с участием водорода и кислорода. Эти автомобили называют полностью экологически чистыми, поскольку они выбрасывают в атмосферу только воду.

Руководство компании Nissan заявило, что высокая цена самого автомобиля, а также медленные темпы установки водородных автозаправочных станций мешают внедрению в жизнь работающих на топливных элементах автомобилей. В связи с этим компанией было принято решение о замораживании проекта.

Minval.az