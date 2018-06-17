Испанские спасатели ищут более 40 мигрантов с лодки, потерпевшей крушение недалеко от Альмерии (юго-восток испанского побережья Средиземного моря).

Как сообщает РИА Новости, на борту лодки находились 47 человек.

Удалось спасти четырех человек, которые были доставлены на вертолете Helimer 204 на берег, поиски остальных продолжаются.

Только за пятницу и субботу служба спасения обнаружила в водах у южных берегов Испании почти тысячу мигрантов. В море Альборан были найдены 59 лодок, в которых находились 507 человек, четыре человека погибли на пути в Испанию. В Гибралтарском проливе обнаружены десять лодок, в которых находились 479 человек.

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