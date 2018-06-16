Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия намерены предложить ОПЕК+ поднять добычу нефти в третьем квартале, передает РИА «Новости».

По его словам, предлагается поднять добычу на 1,5 млн баррелей в сутки.

«Речь идет о том, что мы предлагаем это только на третий квартал. Мы предлагаем поднять в третьем квартале на 1,5 (миллиона), а потом посмотреть на ситуацию на рынке», — сказал Новак.

Он уточнил, что в сентябре ситуацию необходимо снова проанализировать и «понять, что делать дальше».

По словам Новака, решение о смягчении сделки ОПЕК+ должно дать одинаковые возможности всем странам по увеличению добычи, пропорциональные квотам по снижению.

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