Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон поддержал решение о продлении перемирия между властями Афганистана и террористической группировкой «Талибан». Об этом сообщает пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

«Это свидетельствует о том, что афганское правительство прислушивается к своему народу, который большей частью поддерживает мир. Я надеюсь, что «Талибан» будет уважать волю афганского народа и ответит тем же», — заявил он.

По словам Джонсона, Великобритания «решительно поддерживает» предпринимаемые меры для обеспечения мира в стране.

Minval.az