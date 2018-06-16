Индия приняла решение отменить льготные тарифы на 30 товаров из США. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на издание The Indian Express.

Данная мера является ответом на повышение Вашингтоном пошлин на индийские сталь и алюминий.

— Индия хотела бы отметить, что сумма, полученная от отмены таможенных льгот на американские товары, равна сумме, к которой привели меры, введённые США, — говорится в письме Индии к ВТО.

Ожидается, что пошлины будут повышены на мотоциклы, борную кислоту, чечевицу и другие товары.

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