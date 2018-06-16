Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар желает вернуться в «Барселону».

Как сообщает Marca, представители 26-летнего бразильца уже связались с каталонским клубом, чтобы начать переговоры по его трансферу.

Ключевым фактором, повлиявшим на решение форварда вернуться, стало заявление нападающего «Атлетико» Антурна Гриззманна, который рассказал, что останется в мадридском клубе. Ранее СМИ писали о том, что француз перейдет в «Барселону».

Сообщалось, что в услугах бразильца заинтересован «Реал».

Отметим, что Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. В составе этой команды он дважды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов. Прошлым летом осуществили его трансфер в ПСЖ за 222 млн евро.

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