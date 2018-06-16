Сборная Испании по футболу сыграла вничью с командой Португалии со счетом 3:3 в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча группы B прошла в Сочи.

Как передает ТАСС, в составе испанцев отличились Диего Коста (24-я и 55-я минуты) и Начо (58). У португальцев хет-трик сделал Криштиану Роналду (4 с пенальти, 44, 88). Для Роналду этот хет-трик стал 51-м в карьере (за сборную и клуб) и первым на чемпионатах мира.

Роналду стал четвертым футболистом после бразильца Пеле, немцев Мирослава Клозе и Уве Зеелера, забивавшим на четырех чемпионатах мира. Португальский нападающий также стал первым игроком в мире, кто забивал голы на восьми крупных турнирах подряд, считая чемпионаты мира и Европы.

Сборные Португалии и Испании встречались в 36-й раз в истории. Команды сыграли вничью в 14-й раз. 16 матчей завершились победой испанцев, шесть раз выигрывали португальцы.

Сборные Испании и Португалии заработали по одному очку и делят второе-третье места в группе B. Лидирует команда Ирана с тремя очками. Четвертое место занимает сборная Марокко (0). Во втором туре 20 июня сборные Португалии и Марокко сыграют в Москве на стадионе «Лужники», команды Ирана и Испании — в тот же день в Казани.

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